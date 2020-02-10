安聯人壽推出由永豐銀行獨賣的「安聯人壽豐收得利系列商品」，該系列商品包含「安聯人壽豐收得利變額萬能壽險／安聯人壽豐收得利外幣變額萬能壽險」及「安聯人壽豐收得利變額年金保險/安聯人壽豐收得利外幣變額年金保險」，為提供保戶多元選擇，繼提供聯博代操的全權委託帳戶後，台幣保單系列近期再推出由復華投信操盤的全權委託帳戶，兩個投資帳戶都以長期收益增長為目標，並搭配多元資產以分散風險，但又各具特色。

今年投資市場陷入劇烈波動階段，氛圍詭譎多變；當前市況紛擾，使得投資理財更加困難，一般民眾該如何選擇標的並掌握最佳進出場時機？安聯人壽總經理林順才表示，投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益之人身保障方式，加上現在投資人愈來愈重視風險管理，有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品，在各種財務規劃工具中逐漸脫穎而出。

過去投資型保單所連結為之投資標的多為共同基金及ETF等，投資人仍須自己選擇投資標的，自行調整資產配置、留意風險控管。如今投資型保單連結標的提供多一項選擇，也就是全權委託投資帳戶，將資產配置交由專業團隊管理，以多元資產投資為訴求，隨市況動態調整各類資產比重，對於沒有時間與餘力隨時注意市場脈動的保戶，為相對簡便的財務規劃方式，同時也能以小額資金享有專業管理團隊的代操服務。

安聯人壽銀行保險部資深副總楊承清表示，為提供保戶多元選擇，「安聯人壽豐收得利系列商品」繼提供聯博代操的全權委託帳戶後，台幣保單系列近期再推出由復華投信操盤的全權委託帳戶，兩者都以追求資產穩健增長為訴求，並搭配多元資產策略來分散風險，維持長期且紀律性的投資策略，因應短期市場雜音。

兩個全權委託帳戶都提供階梯式月資產撥回機制，依照基準日帳戶淨值表現提供不同資產撥回金額，讓保戶資金規劃更便利。目前客戶只要投入最低新臺幣10萬元（或3,300美元），即可獲得專業投資團隊的服務，且壽險投保年齡最高可接受至80歲，讓廣泛年齡層顧客的保障及資產配置需求獲得滿足。

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