醫學博士江坤俊和法律專家李季鴻近日錄TVBS《地球黃金線》。最近全民瘋口罩，甚至有些人連開車載朋友也戴口罩，對此江坤俊表示：「真的不用啦！其實車上都是你認識的人，你也不會載一個有接觸史的人，自己在車裡真的不需要。」他表示現在醫療跟當年SARS相比，已經差了十萬八千里，如今對病人的照顧已比之前好太多，所以死亡率不會像以前那麼高。他建議民眾外出手別到處亂摸，摸到的話就酒精洗洗手，盡量不去人潮密集的地方。生病的人自己要有自覺，盡量不出去，出去就一定要戴口罩，如此就能做好防護，民眾真的不用太恐慌。

江坤俊回憶快十年前曾發生過一次嚴重車禍，被另台車從車側整個撞進來，當時也不知為何，安全氣囊沒爆，好險人沒大礙。他笑說自從開始上電視，開車變得特別小心，就怕發生行車糾紛，不過有時知名度也幫忙他不少。有次江坤俊在台北市苦尋停車位，就在車位要被其他人攔截的同時，「本來我已懷著悲傷的心情準備要開走，沒想到對方竟認出我！知道我趕錄影，竟然就把停車位讓給我了。」頓時讓他心頭暖暖。今年農曆年間，新型冠狀病毒疫情一直在變化，江坤俊透露醫院的措施一直在調整，人都在醫院忙防疫的事，沒很認真地過年，「麻將打得少、東西也吃得比較少。」體重不增反降。

不同的人生階段選擇車款，除了實際使用需求，也可能因應不同的職業、位階考量，有不同的選購思維，醫師江坤俊買車首重安全感、精打細算的律師李季鴻則重空間舒適和高CP值，也在乎未來脫手價格。聊到過往開車經驗，江坤俊透露曾因名人身分受到禮讓，讓他當下心存感激。

(中時 )