HBL高中籃球甲級聯賽女子組上季亞軍永仁高中，108學年新賽季預賽最後2場吞敗，以不太完美的狀態晉級8強複賽，昨天8強賽首戰不敵上季冠軍南山高中，苦吞本季跨階段3連敗，今天在鄭慧慈守護籃板、奇兵邱敬恩飆分，永仁78比65力退北一女中，收下勝利。

鄭慧慈有雙炯炯有神的大眼睛，跟電影、小說作品《哈利波特》的人物家庭小精靈多比一樣眼睛很大，因此有「多比」這個綽號，賽後聽到自己拉下23記籃板，鄭慧慈可愛地雙手握拳抬腳慶祝，顯然很滿意自己籃板上的表現，得分上她也贊助了14分，她說：「自認得分沒有幫太多忙，就努力抓籃板。預賽階段球隊最後兩場先輸給淡水商工，又在對北一女中時經過延長賽1分飲恨，回去之後都有針對問題溝通，也加強罰球命中率，就是希望8強賽可以重新再拚一波。」

永仁高一好手邱敬恩（中）是教頭時超傑極力培養的好手。（陳怡誠攝）

高一的邱敬恩是永仁教頭時超傑極力培養的新秀，高中主打中鋒的邱敬恩，努力轉型打得分後衛、小前鋒，時超傑認為邱敬恩處理球的細膩度還待磨練，邱敬恩也希望自己可以增加外線投籃能力，只要有投籃練習的那天，必須投進600球才行，加上不進的出手，一次天練到1000球都有可能。

邱敬恩透露，從國中就很欣賞畢業自HBL名校南山高中、現在台灣師範大學大二男籃好手陳又瑋，她補充：「看到學長每次切入都有能力破壞對方防守，真的很佩服，而且他防守也好，我努力學習他的優點，讓我成長為更好的球員。」

(中時 )