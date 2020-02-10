你有春節後恐慌症嗎？根據整形外科診所調查，約4成6的人連續假期過後最怕看到體重計，恐慌站上去的那一刻，瞬間多出來的數字〝黏在身上再也甩不掉〞，變成肥胖大嬸樣；另外3成8的人則恐慌又過了一年，歲月會在臉上留下老態痕跡；僅有1成6的人因為有定期做醫美保養的習慣，對自己外在內在都充滿自信，所以年後不緊張也不恐慌！對此醫美整形顧問醫師鍾金源表示，在追求快速成效的現代，針對難纏的脂肪，可以仰賴複合式抽脂手術雕塑大腿、腹部等易胖部位，再配合自體脂肪移植技術，將老廢脂肪萃取離析後變黃金，成為自體隆乳和自體豐頰豐額的手術素材，不但低排斥性，且術後恢復期短，傷口隱痕，但手術門檻高，醫師豐富經驗與抽脂技術是關鍵，選對醫師和診所，才能讓雕塑與美麗一次搞定！

自體脂肪移植隆乳後 女模小乖舉手投足充滿自信(取自元和雅官網)

以年過30歲，從事百貨公司專櫃櫃姐的美美為例，工作平平、年紀漸長、感情無著落，十足腐女氣息，整個年假都在家中耍癈，不意外地胖了3公斤，年後第一天看到許多新生代同事精神煥發年輕有朝氣，讓她益發自卑，自覺沒有毅力靠運動瘦身，找上自體脂肪移植手術權威鍾金源醫師評估，鍾醫師建議美美施行腰腹環狀抽脂手術雕塑小蠻腰，再合併自體脂肪移植隆乳和補全臉，讓胸型飽滿並填補凹陷額頭、夫妻宮和蘋果肌，手術時間約3小時，術後約一周即可消腫約8成，休假後亮麗上班。

在國內實行自體脂肪移植手術經驗豐富的鍾金源醫師表示，自體脂肪移植手術發展已久，相關技術愈來愈進步，周邊醫療設施也愈來愈完善，從前擔心脂肪鈣化的疑慮也在眾多案例身上得到正面驗證，目前已經達到手術3個月後脂肪存活率依然達80%的技術，甚至可刺激脂肪細胞增生，就有案例自體脂肪移植隆乳後第一個月，罩杯從B升級到C，追蹤六個月後又繼續升級到D罩杯，可見脂肪移植的成功與否與醫師經驗有很大關係。

自體脂肪移植手術先經抽脂後離析出活性高的脂肪 再回填隆乳或豐頰 (取自元和雅官網)

因此鍾金源醫師更強調，儘管台灣大部分醫療院所的技術與品質已在水準之上，愛美的女生在諮詢時，也必須要睜大眼睛選擇受過嚴格訓練且經驗豐富的醫師操刀，另外在醫師證照方面的細節也需要注意，根據目前衛福部的《特管辦法》中明訂，包含抽脂、隆乳、隆鼻、腹部拉皮、全身拉皮、臉部削骨、其他部位削骨，等8項手術必須受到限制，執行手術之醫師必須具備相關專科醫師資格格，或經該分科之專科醫師甄審合格的醫師才能施行。做好完善的術前溝通與了解，才能在醫病雙方都有保障的互信原則下，得到優質的術後效果！

複合式抽脂手術器材包含衛部醫器輸字第025982 號〝人類醫學〞水刀抽脂系統及配件。

本文案例內容為個人親身體驗分享，案例圖文僅代表該當事人治療成效，任何手術或療程皆有其醫療風險，本文僅供讀者了解相關醫療知識與療程進行所需相關衛生教育，並非每個人皆適合，請您親自與醫師當面進行評估診斷後再決定進行療程與否。本文所有術前術後照皆做為輔助醫師協助病患了解療程衛教之用。

(中時電子報)