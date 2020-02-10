因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）延燒，台中市政府警察局第五分局日前擴大防疫，由副分局長劉永昌親自率隊，至KTV臨檢專案勤務，大批員警到數家KTV進行防疫宣導，呼籲業者全面提升防疫工作，做到防疫無漏洞。

副分局長劉永昌表示，KTV為群聚密閉空間，更須加強防疫整備工作，業者應落實來店客人量體溫、配戴口罩與酒精消毒工作，另籲請業者於櫃檯提供酒精乾洗手器與額溫槍，供唱歌民眾使用、安心K歌。

KTV業者對警方防疫宣導，表示感謝協助，並說自從嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情延燒至台灣後，不僅衛生、民政單位積極投入防疫工作，民間服務業也將盡一己之力，投入防疫行列，保護自己也保護他人，配合防疫總動員措施。

警方除了維護治、交安外，亦全力投入協助執行各相關防疫工作，確保民眾及執勤同仁安全；防範肺炎，勤洗手、少去人潮聚集處，如有出現發燒、呼吸道症狀時，可撥打疾管署防疫專線1922，勇敢就醫勿隱匿病情，防疫同心協力、共體時艱，做到滴水不漏。

(中時 )