隨著新冠肺炎疫情的延燒，也有不少患難見真情的感人事情正在發生，日前一名退休工人急衝衝走進常州新北區政府，送來一個紙箱說是要捐給武漢的，結果工作人員打開一看，裡面竟是滿滿一箱的鈔票，而老翁更是帥氣的丟著專身就走，為抵抗疫情注入了一份力量跟暖流。

紙箱拆開一看，裡面裝著的是五大捆現金，整整五十萬元人民幣(折合新台幣約210萬)。(翻攝自看看新聞)

2月9日上午，工人退休的老先生帶著一只紙箱進到新北區政府，他焦急的表「要捐一筆物資給武漢」，讓政府部門工作人員轉交，當時工作人員向他表示最好把這箱物資交到區裡的紅十字會，但老翁說他已經轉了好幾個地方了，當工作人員準備帶他去紅會的時候，他說不用了，扔下箱子就走了。隨後，陳姓工作人員就把紙箱原封不動地拿到了紅十字會，結果大家拆開一看，裡面裝著的是五大捆現金，整整五十萬元人民幣(折合新台幣約210萬)。

箱子裡除了現金，還有一張字條，上面寫著這麼一段話「現在全國上下都在關心武漢，我出一點小力，希望能早日送到最需要的武漢手中，共渡難關武漢加油」，並署名「常州公民」。工作人員透過監視器多方查找，才發現這老人姓夏，是一位退休工人，他被找到後也僅僅表示「只要夠吃夠用就行了，再難也要支持...我們應出點微薄之力。」老人也不願被宣傳、表揚，表示「我就是願意這樣做」

(中時電子報)