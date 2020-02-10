台中市一名77歲的陳姓老翁，為打掃居家環境，獨自出門購買掃把，但返家時因天色昏暗不熟悉路況，加上身體不適，獨自徘徊在路邊，夜晚氣溫驟降，台中市政府警察局第四分局大墩派出所員警主動發現上前關心，要驅車護送他返家時

，途中他堅持一定要買到打掃用具才回家，警察不只幫他買到掃把，還安全載他回家，老翁稱讚員警「足感心！」

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員林建豪日前晚間9時許至超商巡簽，行經南屯區大業路發現陳翁坐於路邊，因當時人車稀少，趨前關心他，「阿伯，你為何一人獨自坐於路邊？要前往何處？」

老翁說，「我要去買掃把，想把房子清潔一下，但因天色昏暗迷失方向，加上膝蓋不好，雙腳無力，只好坐在路邊休息。」

員警擔心他發生意外，透過M-Police行動電腦人臉辨識系統查明住址，表示要載送他返家，途中他堅持一定要買到打掃的用具才回家。

員警以為民服務的精神，並考量他體力狀況，陪同前往購買，買到掃把的阿伯露出滿意笑容，感謝員警服務到家的精神。

大墩派出所長葉信良呼籲，警察工作除了治安及交通外，為民服務也是工作重點，一定秉持「同理心」的精神及「為民服務」的熱忱，主動回應民眾需求。

若家中有長者或需照顧成員者，請多加給予關懷與陪伴，盡量避免讓長者獨自外出，才能保障最親愛長輩的安全。

(中時 )