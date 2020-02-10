中碳（1723）稼動率已趨近正常水準，主要產品的售價也逐漸回升，10日公佈自結每股盈餘約0.46元，營收雖比去年底好，但因春節期間工作天數減少，投入及產出量稍低、成本上升之外，加上大陸補貼大減、美中貿易戰、以及高硫油價格下跌等因素影響，雜酚油、軟瀝青、精碳材料的價格與銷售量，有些許落差，使得今年1月營收受到影響。

中碳發言人黃初凱10日指出，受到大陸「新型肺炎」影響，消費需求減少，國際油價波動下跌幅度大，是今年上半年營運最大變數。

中碳今年1月自結營收約5.54億元，較上個月增加7.97％，比2019年同期減少約19.68％，營業利益約1.01億元，較上個月增加80％，合併稅前淨利約1.09億元，較上個月增加52％，按實收股本計算每股稅前淨利0.46元。

黃初凱表示，由於中碳稼動率已趨近正常水準，主要產品的售價也逐漸回升，今年1月營運狀況明顯比2019年的11月和12月好，惟與去年同期相比，除了春節期間工作天數減少，投入及產出量稍低、成本上升之外，受到大陸補貼大減、美中貿易戰、以及高硫油價格下跌等因素影響，雜酚油、軟瀝青、精碳材料之價格與銷售量有些許落差，以致元月份的營收，受到影響。

他說，為了分散大陸市場的風險，中碳自2019年上半年起，積極拓展其他國家客戶，在亞洲儲能大廠方面，逐漸展現成效，部份已簽約穩定提貨中，另有數家廠商取樣，做性能測試並報價，逐步洽談合作；超級電容活性碳則有美、日、韓、台、以及大陸等廠商定期提貨，開發中的石墨塊材送廠商試用，也有不錯的評價。

黃初凱指出，由於中美貿易協議，未完全取消加徵的關稅，而大陸「新型肺炎」疫情蔓延，因應防疫需要，大陸地區延後復工，人員移動、貨物運輸持續受限，2月10日之後的復工情況，尚難掌握。

加上消費需求減少，對相關產業造成衝擊，他說，不過，大陸市場的營收，在中碳佔比不高，影響有限，預期在精碳負極材料方面的需求變化，較為明顯，需保守看待，另外，受大陸新冠肺炎影響，消費需求減少，國際油價波動下跌幅度大，是今年上半年營運最大變數。

他說，長期而言，在中鋼、中龍、台塑越南河靜鋼廠，對中碳穩定供料之下，煤焦油、輕油等主力產品的產銷營運，都能夠順利推展，未來精碳材料市場，則隨著各國對綠能的推展，以及日本與東南亞客戶建廠，逐漸衍生的需求，可望趨於穩定，整體營運仍趨向審慎樂觀。

(工商 )