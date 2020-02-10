交通部官員今（10）日透露，先前已公布對旅遊業的五大紓困方案，總經費約44億元，現在盤點後納入振興方後，已研擬出總計約百億元「救觀光」方案，部長林佳龍將於明（11）日向蘇揆報告。

據了解，林佳龍今日召開內部會議，初步敲定將籌百億元投入救觀光，其中約4成5為補助損失、協助業者融資周轉的紓困方案，另外5成5為振興方案，相關規劃將待向政院報告後拍板定案。至於財源，除了觀光發展基金，還得靠政院協調，或甚至是尚未定案的特別預算。

官員說，至於交通運輸業紓困及防疫，以及結合前瞻計畫經費促進觀光產業轉型升級，將另爭取經費。

而交通部正另案研商交通運輸業的紓困及防疫用品補助，包括「受衝擊的遊覽車、租賃車、小三通、計程車等業別及從業人員」。同時，交通部也掌握到航空及機場業者目前受衝擊的程度逐漸升高，也正在研議納入。

在觀光業紓困方面，官員透露，包括旅行業接待陸客團提前離境補助措施、旅行業停止出入團補助措施、入境旅行社紓困、協助旅行／旅宿／觀光遊樂業融資周轉貸款及利息補貼、促進旅行業（含導遊領隊）／旅宿業／觀光遊樂業發展及人才培訓、補貼觀光旅館及旅館必要營運負擔等6項方案。

至於觀光產業復甦及振興方案，官員說，目前則有大約10案，包括推動智慧觀光數位轉型計畫、鼓勵跨縣市區域合作結合觀光產業公協會、旅宿業品質提升、觀光遊樂業優質化計畫、擴大國際行銷、提升溫泉品牌、補助地方政府提案觀光亮點活動、國內旅遊復甦計畫、國際旅客入境旅遊市場獎勵措施、疫情過後擴大國際行銷等。

(工商 )