新型肺炎防疫推升線上需求，兆豐銀理財與信用卡網路商機一把抓。繼信用卡擬擴大推動防疫宅經濟的網購刷卡優惠之後，兆豐銀昨日再推出理財平台「理財e把兆」理財機器人包括東京來回機票等行銷，掌握因防疫需求所推升的線上理財商機。

兆豐銀對行銷活動宣布，即日起至6月30日止，客戶只要透過「理財e把兆」機器人理財平台，申購首筆定期投資組合交易且連續扣款達24次（含）以上，即可享有該筆定期投資組合終身免收信託管理費的優惠，門檻最低只要新台幣3,000元或美金100元，可說專門為小額投資者打造。

且為鼓勵到「理財e把兆」網頁與交易下單，兆豐銀也宣布，在4月30日前使用FB分享下單成功者，還可以獲贈華納威秀電影票1張，限量1,000張，並獲得日本東京單人來回機票的抽獎機會。

兆豐銀主管指出，肺炎疫情持續延燒使全球股市崩跌，很多投資人措手不及，或於慌亂中改變投資操作，此時理財機器人的重要性更高，更能協助投資者對整個驟變的大環境來應變及調整投資策略，且客戶不用盯盤、也不需要高深的專業知識就可以使用該智能平台。

對於「理財e把兆」理財機器人的運作優勢，主管也進而說明，理財機器人是透過大數據系統演算及專業投資顧問團隊，建構多元投資組合以分散投資風險，全天24小時監控投資組合，藉由智慧科技的再平衡機制，避免追高殺低，再搭配兆豐銀行專業投資研究團隊研究未來短中長期市場趨勢，依客戶投資風險屬性及偏好，提供兼顧風險與報酬的最適投資組合配置，科學化執行紀律投資，以避免不理性的投資行為，並有助於達成投資理財目標。

(工商 )