77歲陳翁日前傍晚外出買掃把，但掃把還沒買到，天色已暗，一時之間迷失了方向，身體也不舒服，坐在大業路旁休息，台中市警局第四分局大墩派出所員警巡邏發現，查明陳翁住家後，還陪老翁買到掃把才將他送回家，讓陳翁頻頻稱讚「揪感心！」

家住南屯的77歲陳姓老翁，日前打掃家裡缺掃把，獨自出門購買，但掃把沒買到天色已晚，讓陳翁一時迷失方向在路上徘徊，加上身體不適，坐在路邊休息，直至晚間9點，大墩派出所警員林建豪至大業路某超商巡簽時，發現陳翁，因當時路上行人已稀少，氣溫也低，林員上前詢問，陳翁表示，要去買掃把，但因天色昏暗迷失方向，加上膝蓋不好，雙腳無力，只好坐在路邊休息。

員警擔心他發生意外，馬上透過警用人臉辨識系統，查到老翁住處，表示要載他回家，但陳翁堅持一定要買到掃把才要回家，本著為民服務的精神，陪同他去大賣場買到掃把，阿伯才露出滿意的笑容，表示謝謝警察的服務「揪感心！」

大墩派出所長葉信良呼籲，警察工作除了治安及交通外，為民服務也是工作重點，一定秉持「同理心」之精神及「為民服務」的熱忱，主動的回應民眾需求。若家中有長者或需照顧成員者，請多加給予關懷與陪伴，盡量避免讓長者獨自外出，才能保障最親愛長輩的安全。

(中時 )