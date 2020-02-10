武漢肺炎疫情持續延燒，台灣目前已確診18例，網路上不斷瘋傳確診患者的返台行蹤，甚至肉搜他們的住址。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，「知道這些人住哪裡有什麼好？」這種社會風氣反而會使得患者不敢被隔離，後果就是「隱匿病情」，對防疫工作會造成莫大的傷害。

指揮官陳時中於10日記者會上痛批，將確診者的住家地點公佈出來，反而會造成患者和社會之間對立，進而導致隱匿病情、不據實以告的狀況發生，將使得疫情更加險峻，「對立只會害人害己」，社會的氛圍應該是讓大家願意配合，這才是防疫工作上重要的行為跟心態。

陳時中不斷強調，「很多未知情況，怎樣利人利己？要互相幫忙，你肉搜有什麼幫助？」指揮中心表示，調查疫情後已清楚掌握確診者的資訊，並不會公布相關行程，也提醒民眾不要再肉搜，若違反傳染防治法或侵犯個人隱私，將依據傳染病防治法開罰。

對於先前在香港轉機感染的一家4口中，兒子是「無症狀確診者」，民眾都擔心他在潛伏期間去過哪些地方，急著肉搜當事人的行蹤。對此，陳時中也強調，該案例在父母確診後，兒子就已經有進行隔離治療了，關於在義大利的行蹤，則由義大利當局調查公布。

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(中時電子報)