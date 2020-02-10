就在全球應對武漢肺炎之際，大陸湖南省又爆發H5N1亞型高致病性禽流感疫情。根據大陸農業農村部在官網通報，湖南省邵陽市雙清區發生一起 H5N1 禽流感疫情，該農場飼養肉雞 7850 隻，4500 隻染病死亡。疫情傳出後，地方當局撲殺了1萬7828隻家禽，目前沒有傳出人類感染 H5N1 禽流感。

大陸農業農村部表示，2月1日接到動物疫病預防控制中心報告，經國家禽流感參考實驗室確診，邵陽市雙清區某養殖戶飼養的肉雞發生H5N1亞型高致病性禽流感疫情。

武漢肺炎疫情未歇中國又爆 H5N1 禽流感，撲殺上萬家禽。（圖／ 新華社）

這次在湖南爆發的禽流感H5N1亞型病毒，是一種高致病性禽流感的致病源，病毒在鳥類及禽類間的傳染性很強，發病時程短且死亡快速，加上因為武漢肺炎疫情持續延燒，湖北省10多個城市封城，也傳出動物飼料短缺情形，多達3億隻雞在未來幾日內，恐將面臨餓死的情況。

10天內兩起家禽患禽流感！對市場、個人影響重大？（圖／ 新華社）

除了H5N1，昨日大陸官方再公布四川省南充市西充縣的養殖場爆發H5N6亞型高致病性禽流感疫情，農業管理單位已緊急撲殺2261隻家禽。此次在四川爆發的H5N6亞型禽流感，曾在2018年中國廣東省傳出病例，雖動物傳人的可能性罕見，不過正因人類感染禽流感病毒的情況並不常見，因此人體對該病毒的免疫力極低，甚至沒有免疫力。

針對湖南省爆發H5N1和H5N6疫情，國內防檢局表示，目前我國禽流感主要為H5N2，不會透過禽鳥傳染給人類，而H5N1和H5N6麻煩在於可能「禽傳人」，一直有持續監控國內禽流感狀況，各縣市會定量、定期抽檢大型養雞養鴨等禽場，沒有禽場的縣市也會到市場抽檢，同時委託野鳥學會採樣活鳥，從養殖到野外狀況都會掌控，現在國內並無H5N1發生。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)