席亞拉風暴（Storm Ciara）狂襲英國和愛爾蘭，造成數以萬計用戶停電後，風暴挾帶強風繼續橫掃歐洲西北部，造成當地今天有數以百計航班和火車班次取消。

法國北部許多地區已發出橘色警戒，代表民眾應避免前往海邊，以避開風暴可能帶來大浪。

遭席亞拉風暴首當其衝襲擊的英國，北部淹水情況普遍。由於英國氣象局（Meteorological Office）警告，還會出現強風豪雨和降雪，因此各地維持警戒。

席亞拉風暴在英國測得的最大風速出現在威爾斯西北部的村莊亞伯達隆（Aberdaron），達每小時150公里。英格蘭西北部湖區（Lake District）國家公園內的威特史雷代爾水庫（Wet Sleddale Reservoir），則在24小時內降下超過150毫米雨量。

今天凌晨英國還有170處地區處於洪水警戒，大多位在英格蘭北部和南部沿海。

英國氣象局的氣象學家柏奇爾（Alex Burkill）表示：「席亞拉風暴雖然正在遠離，但不代表天氣會開始回穩。天候仍將持續非常不穩定，...不排除會有暴風雪。」

席亞拉風暴帶來的狂風豪雨造成英國各地公共交通大受影響。數十架航班取消或延後，鐵路公司也減班或減速，並建議旅客減少搭乘。往返英國多佛（Dover）和法國加萊（Calais）兩港市的英吉利海峽渡輪已從昨天開始停駛。

英國能源網絡協會（Energy Networks Association）表示，截至昨天晚間全英國仍有6萬2000戶停電。愛爾蘭也還有1萬戶停電，沿海地區依舊處於淹水橘色警戒。

比利時同樣發出橘色警戒。首都布魯塞爾約有60架往返航班取消，市區出現樹木和鷹架倒塌，但無人員傷亡。比利時海上風電廠因安全因素全數自動暫停運作。

歐洲第3大繁忙機場荷蘭阿姆斯特丹的史基普機場（Schiphol Airport）約有240架往返航班取消。德國數個大城市的機場也有航班取消，包括法蘭克福、柏林、慕尼黑、科隆、漢諾威和杜塞道夫（Dusseldorf）。

德國火車幹線運輸已自昨晚暫停。一班載有300至350人、往返阿姆斯特丹和柏林的火車撞擊到一顆倒下的樹木，經歷2小時才抵達最近車站。

(中央社)