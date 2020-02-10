嘉義市舊燈會空地將作收費停車場，包商今起整地。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市舊燈會空地數年來被免費停車，市政府獲國防部同意，將開闢為收費停車場，以432萬元委外經營，自2月25日至2022年11月15日止，期間約2年多，規畫1000多個汽機車停車格，10日起包商進駐整地。

市府交通處表示，為了活絡商圈及提供停車需求，舊燈會區規畫出11個區塊，民國路及新生路區塊約有700個小客車位、公明路及啟明路區域約有100多個大客車的停車位，民國路及民族路區塊規畫200多個機車免費停車格，預計本月25日完工，將有1000多個停車位。

交通處表示，停車場將於2月底開始收費，小客車收費一個月600元，假日收費4小時20元，假日提供30分鐘一班的免費接駁車服務，送觀光客到文化路夜市、城隍廟、中央噴水池及文化公園等處。

交通處表示，新生路、啟明路及光彩街區域的畸零區塊，將規畫為辦活動的場地，整個舊燈會區已開始整地，請民眾盡速移置放在這裡的車輛，讓工程可以順利完成。

(中時 )