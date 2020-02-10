中共軍機一連兩天繞台，國民黨台北市議員游淑慧指出，這時候還搞什麼軍機繞台，她也是昏了！

國防部9日表示，中共殲11、空警500、轟6等型機，於本日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。中共遠海長航舉動已經衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享之和平福祉。面對各種敵情威脅，國軍均能全程掌握，全力依相關戰備規定應處。

另據《中時電子報》獨家報導，今（10）日上午約10點，我方戰管監控到大陸快速機從西南海域沿著海峽中線往北飛行，甚至一度「違規」越過中線，軍方立刻派戰機嚴密監控。

國民黨台北市議員游淑慧指出，這時候還搞什麼軍機繞台，她也是昏了。這是要轉移防疫不當的焦點￼￼，還是覺得自己內部還不夠麻煩？

游淑慧強調，不只全世界都在看，相信大陸人民也在看，他們的政府、他們的軍方，到底有沒有把防疫放在第一要務！

(中時電子報)