慶祝不動產經紀業法制化20周年，永慶房產集團與政治大學合作，將利用公益思維開創產學合作新價值，永慶捐贈3000萬元，希望促動社會、產業、學校、企業多贏共好為目標，展開多項產學合作及實習計畫。

政大校友的永慶房產集團孫慶餘董事長說，在不動產經紀業法制化20周年時，永慶能再次與政大合作，別具意義。尤其是首波專案就由政大地政系主辦，推出《全台房地產菁英卓越計畫》，免費提供專業的不動產訓練課程，相信能帶動產業的專業素質提升，進而保障消費者權益，讓社會、產業、學校及企業多贏共好。

政大郭明政校長表示說，這次與永慶以公益出發的合作，不只是學術與企業的產學合作，更加入USR(University Social Responsibility)的精神，藉產學合作更回饋產業、造福社會，創造產學合作新價值。郭校長也感謝孫董事長一路無私奉獻，在30多年前從美、日引進「新式仲介」將台灣房仲業帶進「不賺差價，只收取固定服務費」的經營模式，更投入10年時間推動立法，幫助產業法治化，現更願意用公益回饋的方式與政大展開深度的產學合作。

同是政大校友的內政部政務次長花敬群致詞時表示：政大有厚實的學術實力，為台灣培育優秀人才；永慶在孫董事長帶領下，支持政府政策，提供透明資訊協助實價登錄政策上線，保障消費權益，對產業貢獻良多。從永慶房仲網、影音宅速配、手機宅速配、實境Live賞屋，到現在的「實價登錄3.0」，不斷創新服務項目，是房仲業的領頭羊，也是值得業界學習的標竿。對於雙方合作充滿信心及期待，相信能成為不動產專業人才養成的重要搖籃。

(時報資訊)