◎千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命

台灣14歲血友病男童滯留大陸，月初未能搭上首班武漢包機返台治療，但每周急需施打特殊藥劑才能續命，未料藥物在8日已用罄，經台商、海基會、高醫等單位合作下跨海伸援，順利在10日凌晨將藥送給這位小病友。

◎WHO新冠肺炎視訊會議 我將以Taipei名義參加

台灣將參與WHO新冠肺炎視訊會議，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥指出，此次會議聚焦在新藥、疫苗的技術研發議題，我方提交的專家名單也全與新藥、疫苗發展有關，將以「Taipei（台北）」名義參與，專家則以個人名義與WHO簽訂保密協議。

◎實名制口罩第2波 增產口罩優先給醫院診所、慢性病患

行政院長蘇貞昌上午11點主持口罩產能及購買因應會議，行政院發言人Kolas Yotaka下午轉述，因應口罩產能提升，實名制第二波口罩分配，會中初步討論結果，新增產的70萬片口罩將以醫院、基層診所及病性患者、照顧者為優先發放對象，相關政策仍待蘇揆拍板。

◎口罩復活術超夯！實測「電鍋乾蒸法」可重複用5次

因新冠肺炎疫情影響，一「罩」難求大鬧口罩荒，中山醫學大學副教授賴全裕經實驗，使用家庭用電鍋以「乾蒸法」，使用過的外科口罩可再復活，共重複使用5次。賴全裕10日表示，通過FDA檢測認證合格的外科口罩，過濾次微米過濾效力約為80％，經乾蒸5次後過濾效力減損，就需丟棄。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)