汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技今（10）日公布元月合併營收近3.52億元，罕見比去年同期衰退14.69％。智伸科表示，智伸科原訂1月底出貨計畫因大陸爆發新型冠狀肺炎而延後復工時間，工作天數減少，部分訂單遞延出貨，致使元月合併營收衰退。

智伸科表示，智伸科位於大陸浙江及東莞兩個生產基地，配合當地政府新型冠狀病毒肺炎防疫工作延後全面復工，元月工作天數較少，影響整體出貨表現，目前智伸科持續即時掌握所有員工健康狀況、密切注意疫情發展採取因應措施，積極做好內部防疫措施，包含準備相當數量之乾洗手液、口罩、額溫槍等相關防疫醫用物資，供開工後之所有員工使用，同時也持續與客戶積極協調後續訂單出貨之時程，整體在手訂單狀況不受影響，待復工後盡速協調產能分配並完成出貨。

智伸科表示，智伸科近年，積極擴大於汽車市場占有率，受惠全球新車應用缸內直噴引擎（GDI）系統逐步取代傳統燃油噴射引擎(PFI)系統，帶動智伸科主要汽車客戶，對GDI系統相關零組件及汽油高壓泵浦本體拉貨力道持續增溫，創造汽車事業部良好的訂單能見度。儘管短期整體出貨受延後復工影響，但智伸科為因應客戶訂單量的需求，已於農曆年前，拉高產能稼動率備貨，智伸科在復工後，整體產能稼動率與出貨盡速拉升下，持續挹注整體營運保持穩健成長。

智伸科指出，智伸科2020年第一季持續與主要客戶積極共同研發新技術升級且高附加價值之相關汽車零組件，同時進行新舊產品組合調整、成本費用嚴控、產能配置優化等重要策略執行，提升營運表現。

智伸科表示，首季向來因農曆過年，出貨天數較少，今年又有新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，對中國大陸汽車市場恐怕有負面衝擊。但智伸科受惠於汽車產業加快朝電動化、節能減碳技術發展，帶動智伸科主要汽車零組件客戶需求增加，加上醫療、電子兩大事業部均有良好的訂單能見度，在手訂單無虞，可增添智伸科未來營運成長動能。

(工商 )