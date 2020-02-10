針對武漢肺炎疫情引發的口罩供需失衡，行政院發言人Kolas Yotaka今（10）日表示，目前口罩總產能已有明顯提升，每日增產超過70萬片，每日總產能超過400萬片，未來將優先提供給醫院、基層診所以及慢性病患者，尤其是頻繁進出醫療院所及其照顧者；至於詳細分配數量則有待第一輪實名制實施後精算。

Kolas Yotaka說明，今天上午行政院長蘇貞昌親自主持口罩產能及因應會議，經過經濟部的努力下，產能已有提升，每日增產超過70萬片，每日總產能超過400萬。會中初步討論，增產的口罩將優先提供給醫院、基層診所、慢性病患者，尤其是頻繁進出醫療院所及其照顧者。不過詳細的分配數量需視第一輪實名制的購買情況及分配結果，再拍板第二輪的口罩分配。

針對受疫情影響的產業紓困政策，例如交通、運輸、餐旅及觀光產業，Kolas Yotaka表示，會議結束後仍未拍板定案，主要是因為疫情持續變化，中央疫情指揮中心的政策也不斷更新，影響政策評估，紓困項目及金額精算需重新計算，本週經院長拍板後會儘速對外說明，預計本週四院會將進行討論並提出方案，盼將傷害降到最低。

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(中時電子報)