被視為「吹哨人」的中國醫師李文亮感染武漢肺炎去世後，各界哀悼。回到疫情爆發之初，有「武漢八人」因為發出警告被武漢警方認定「造謠」，李文亮是其中一人，但不是最先發出警告的醫師，第一位吹哨人是武漢協和醫院腫瘤科醫生謝琳卡，在真相大白後，她日前受訪時談及此事，感嘆的說：「那段時間心理壓力很大，但是沒有後悔。」

她在群組內發出警告。（圖／翻自網路）

據中國媒體報導，謝琳卡在2020年1月初發出了以下示警：

「各位老師好，我傳染病院的師妹發在我們同門群裡的消息：近期不要到華南海鮮市場去，那裡現在發生了多人患不明原因肺炎（類似非典），今天我們醫院已收治了多例華南海鮮市場的肺炎病人。大家注意戴口罩和通風。」

因為這則向親友們的示警，她身陷風波，被警方打電話「訓誡」，然而隨著疫情爆發，武漢八人的警告成真，謝琳卡備受關注，她在早前接受採訪時透露，因為以前學的是感染科，在內部群內看到有表現類似的病例，且有同一區域的接觸史，認為該引起警惕，於是在醫院腫瘤中心群裡發出警示，讓大家注意防護，「那段時間心理壓力很大，但是沒有後悔」。謝琳卡還說事情發生後，自己一直在工作，本想調去發熱門診，但因自己發燒咳嗽，沒能去成。

以下是謝琳卡醫生發出的聲明全文：

2019年對於我來說過的並不容易。工作忙碌、年中病了一場，更覺得生命可貴。沒想到年底又來了一場風波。

雖然我是一名乳腺腫瘤科的醫生，但曾經出身於感染病學專業。2019年底，在我們感染科同門群裡有師妹預警，有多例表現類似的不明原因肺炎患者出現，並且都有華南海鮮市場接觸史。我們腫瘤中心正座落於華南海鮮市場附近、好多同事都住在旁邊，並且我們的腫瘤患者抵抗力低下。本著防患於未然的考慮，我在中心內部群裡建議大家做好防護。沒想到被截屏、第二天一睜眼居然成了網紅。我一個普通醫生哪裡經歷過這種情況，心裡壓力確實大。

我想澄清一點的是，當時公安局的員警同志確實有跟我打電話（只是打了個電話），但是態度很客氣，我當時也和員警同志說了，我是一線醫生，我們單位在旁邊，風險高，希望大家多小心，提高警惕。

整個事件當中，收穫了很多朋友的關心，包括很多患者的關心。我也很感謝我們感染病學同門們的預警，他們中也有人感染，正在隔離中。也感謝我們全國各地的兄弟姐妹來武漢支援。“預警”乃醫者本分，如果當時的預警真的幫助到了一部分人免於感染，我也是非常高興的。感謝員警同志沒有難為我。

最近每位醫生護士都很辛苦，我們中心抽調了好多醫生和護士去了發熱門診、病房，留守的醫生值班也是一個人負責好幾層樓。現在醫護確實太辛苦、物資緊缺，希望發放物資的部門加速流程，即使有些物資也許不符合醫學標準，分給我們也行啊，至少比完全沒有好，留下來存在庫房只能長黴。，防護服口罩這些事情，現在想想還是說清楚比較好，免得外界老是打電話來找我問這件事。

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(中時電子報)