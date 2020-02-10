中國新冠肺炎疫情持續升溫，包括鄭州、昆山、上海、廣東、重慶等城市均延後至今日（2/10）復工，加上各大城市實施的人流管制政策，將對中國製造業形成明顯衝擊，其中又以智慧型手機供應鏈影響最大。

根據全球市場研究機構TrendForce最新調查，智慧型手機產業人力需求非常大，但因負責生產的基層人力無法到位，TrendForce下修第一季智慧型手機生產總數預估為2.75億支，較去年同期衰退約12%，為近5年來新低。

TrendForce表示，所幸第一季本是智慧型手機的生產淡季，加上年節前備有一定的庫存水位，初估手機組裝廠於2月10日復工後，雖不至於面臨立即的斷鏈危機，但後續仍需視上游供應鏈的復工狀況而定。

以排名前六大的智慧型手機品牌來看，位居首位的三星（Samsung）由於主要生產據點在越南，加上中國市占僅2%，受疫情影響最小，預估產量為7,150萬支。排名第二的華為（Huawei），則受美國實體清單管制影響，新機無法搭載GMS導致海外銷售受阻，故轉以中國市場為主，因此受到春節銷售遲滯的影響劇烈；在海內外皆失利的雙重衝擊下，華為第一季的生產表現下修15%，來到4,250萬支。

排名第三的蘋果，祭出居家上班令以減少員工感染新冠肺炎的機會，但也使得下半年的新機開發進度延後。短期而言，部份新機原料的供給受阻，將直接衝擊即將問世的新一代iPhone的首波發表。首季蘋果整機生產總數較原先預估下修約10%，來到4,100萬支。

排名第四的小米以線上銷售模式為主，加上在中國的市占僅約9%，相較於OPPO、Vivo以中國內需為主的線下銷售型態，受疫情的影響較小，首季生產總數下修約10%，預估將有2,470萬支。OPPO、Vivo生產總數則預估分別下修14%及15%，來到2,400萬支及1,700萬支，全球排名分別是第五及第六。

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(中時電子報)