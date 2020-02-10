汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技（4551）今日公布2020年1月合併營收為新台幣3.51億元，受到疫情影響開工出貨時程及工作天數減少等因素，營收雖較去年同期減少，但受惠於汽車產業朝電動化腳步加快，帶動相關汽車零組件產品需求及醫療、電子兩大事業部訂單能見度佳，可望第一季持續增添營運動能。

智伸科表示，1月營收雖因目前大陸浙江及東莞兩個生產基地為配合當地政府新型冠狀病毒肺炎防疫工作，延至2月10日全面復工，受工作天數較少影響旗下業務整體出貨表現。

目前持續即時掌握員工們健康狀況、注意疫情發展採取因應措施，並積極做好內部防疫措施，包含準備相當數量之乾洗手液、口罩、額溫槍等相關防疫醫用物資，供開工後所有員工使用，同時也持續與客戶積極協調後續訂單出貨之時程，整體在手訂單狀況不受影響，待復工後盡速協調產能分配並完成出貨。

智伸科指出，近年來積極擴大於汽車市場占有率表現，受惠全球新車應用缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDI）系統，逐步取代傳統燃油噴射引擎（Port Fuel Injection，PFI）系統的滲透率提升，帶動主要汽車客戶在GDI系統相關零組件及汽油高壓泵浦本體的拉貨力道持續增溫。

雖短期整體出貨表現將受延後復工影響，但由於公司為因應客戶訂單量的需求，已於農曆年前拉高產能稼動率備貨，智伸科有望復工後在整體產能稼動率與出貨盡速拉升下，持續挹注整體營運保持穩健成長。

展望2020年第一季，智伸科將持續研發高附加價值相關汽車零組件，調整新舊產品組合、嚴控成本費用、優化配置產能等策略執行，藉以精進營運表現。

雖首季向為農曆新年出貨天數較少，加上短期新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延影響對中國車市恐有造成負面衝擊，但受惠於汽車產業仍朝向電動化、節能減碳技術發展的腳步加快，帶動智伸科主要客戶針對旗下相關汽車零組件產品的需求增加，加上醫療、電子兩大事業部良好的訂單能見度，有助持續增添營運成長動能。

(中時電子報)