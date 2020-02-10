麥寮工業港加強檢疫，目標零漏洞。（張朝欣攝）

台塑六輕廠區麥寮工業港為防範新冠肺炎，全港加強檢疫措施，外國船隻靠港後人員均不得上岸，由港口公司配合路防疫人員上船洽商工作事宜；國內船隻也需由防疫人員檢測船員體溫，確定沒有問題才能在特定區域活動，務求防疫零漏洞。

位於雲林縣麥寮鄉的麥寮港為工業專用港，每個月約有400船次進出，船隻多為貨輪，因此人員相對較為單純，新冠肺炎疫情延燒後，港口公司立即配合防疫單位全面加強船隻檢疫工作。

六輕管理部表示，為防止新冠肺炎入侵，船隻進港前船長需先行通報船員健康情況，進港後由檢疫人員上船檢疫，並請船員填寫海事衛生申請書，檢疫人員每天還會前往各碼頭檢疫，以了解船員的健康情況，至目前為止未發現可疑病例。

六輕管理部強調外國船隻的人員均不可下船，港口公司若需要接洽工作事宜，需由檢疫人員陪同上船；國內船隻則需提供船員72小時內的體溫表，確定沒有異常才能到港口特定區活動，且每天都要量體溫，一有狀況馬上通知疾管單位。

六輕管理部指出，2003年爆發SARS疫情，麥寮工業港立即啟動防疫措施，成功防堵疫情入侵，沒有發現任何個案，此次面對新冠肺炎，防疫工作更加嚴謹，務求做到零漏洞，以確保所有員工與國人的生命安全。

(中時 )