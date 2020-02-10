新竹市警二分局文華派出所暖警卓易諺見身體不舒服的老婆婆排隊買口罩，立即送椅又送罩，讓一旁民眾直呼好暖啊。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

1位網友在臉書《新竹大小事》貼文大讚暖警卓易諺的溫暖服勤過程。（翻攝臉書新竹大小事／陳育賢新竹傳真）

新竹市經國路旁、台大新竹分院附近1家西藥房10日上午仍出現買口罩人龍隊伍，1位老婆婆因久候而身體不適，所幸一旁維持秩序的1位暖警卓易諺見狀，馬上遞上椅子讓老婆婆休息，並將身上的新口罩也送給她，讓一旁民眾直呼好暖啊！

為解決口罩之亂，政府實施口罩實名購買制，不過實施以來似乎並未能真正解決民眾排隊搶罩的亂象，不少藥局每天一大早仍是出現大排長龍的民眾，就為搶購這7天2片的口罩。

今天上午1位網友在臉書《新竹大小事》貼文表示，上午在台大新竹分院排隊買口罩時，1位老婆婆好像身體不舒服，一旁的警員不但主動拿椅子讓老婆婆坐著休息等，後來老婆婆因不熟悉新制規定，沒有帶到健保卡無法買口罩，這位暖警還把自己多帶的全新口罩送給老婆婆，讓人感到好溫暖。

網友看後則是紛紛留言大讚表示，「謝謝你波麗士大人」、「台灣最美的東西就叫做人情味」。

新竹市警局則表示，事後查知這位警員是市警二分局文華派出所的卓易諺，卓易諺受訪時謙虛表示，因警局有提供充足的口罩給警員使用，而老婆婆不熟悉規定，等了那麼久還買不到口罩，就把身上多的口罩送給了婆婆。

而當時老婆婆身體好像不舒服，他見排伍還那麼長，老婆婆至少還要等數10分鐘，很自然就上前幫忙，並找來椅子讓婆婆休息，這是警察應該做的事。

文華派出所所長張勝雄則指出，卓員平時就非常認真也親民，在新竹服務雖只有2年多時間，但已多次尋獲失蹤老人，也曾緊急尋獲有輕生念頭的女子，是位表現很優秀的警務人員。

(中時 )