新竹市經國路旁、台大新竹分院附近1家西藥房10日上午仍出現買口罩人龍隊伍，1位老婆婆因久候而身體不適，所幸一旁維持秩序的1位暖警卓易諺見狀，馬上遞上椅子讓老婆婆休息，並將身上的新口罩也送給她，讓一旁民眾直呼好暖啊！
為解決口罩之亂，政府實施口罩實名購買制，不過實施以來似乎並未能真正解決民眾排隊搶罩的亂象，不少藥局每天一大早仍是出現大排長龍的民眾，就為搶購這7天2片的口罩。
今天上午1位網友在臉書《新竹大小事》貼文表示，上午在台大新竹分院排隊買口罩時，1位老婆婆好像身體不舒服，一旁的警員不但主動拿椅子讓老婆婆坐著休息等，後來老婆婆因不熟悉新制規定，沒有帶到健保卡無法買口罩，這位暖警還把自己多帶的全新口罩送給老婆婆，讓人感到好溫暖。
網友看後則是紛紛留言大讚表示，「謝謝你波麗士大人」、「台灣最美的東西就叫做人情味」。
新竹市警局則表示，事後查知這位警員是市警二分局文華派出所的卓易諺，卓易諺受訪時謙虛表示，因警局有提供充足的口罩給警員使用，而老婆婆不熟悉規定，等了那麼久還買不到口罩，就把身上多的口罩送給了婆婆。
而當時老婆婆身體好像不舒服，他見排伍還那麼長，老婆婆至少還要等數10分鐘，很自然就上前幫忙，並找來椅子讓婆婆休息，這是警察應該做的事。
文華派出所所長張勝雄則指出，卓員平時就非常認真也親民，在新竹服務雖只有2年多時間，但已多次尋獲失蹤老人，也曾緊急尋獲有輕生念頭的女子，是位表現很優秀的警務人員。
(中時 )
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