一年一度的高中木棒聯賽10日在高雄立德棒球場盛大展開，高雄市三民高中下午出戰來自屏東近年剛興起的陸興中學，兩隊打得難分難捨，最終三民高中在主將張弘稜8局好投下，率領球隊以6：3擊敗陸興中學，成功拿下預賽第一場勝利。

三民高中今天由張弘稜掛帥先發，主投8局失掉3分，雖然在2局遇到亂流失先讓對手攻下2分，但靠著隊友火力支援在5局趁著對方投手情況不穩的情況下猛敲安打，再配合教練戰術運用，一舉灌進4分逆轉戰局，張宏霖狀況回穩後力撐八局，助隊收下勝利。

張弘稜是目前高中棒球眾所矚目球員，目前有許多國外球隊相當關注他的表現，想要跟他簽約，但經過家人及教練的商討後，希望先完成當前木棒聯賽的目標再來談後續的事情，今天也有許多球探到場觀察張弘稜的表現，他未來的去向相當受到關注。

三民高中總教練張榮勳表示，陣中主將張弘稜的表現不如預期外，全隊雖然敲了12支安打，卻無法串連只攻下6分，很大的原因是第一場比賽，選手們為了力求表現，求好心切下，反而沒辦法完全施展實力，晚上會再找時間與球員們做心靈溝通，相信球員們下一場比賽會有更好的表現。

(中時 )