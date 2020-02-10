神達控(3706)1月營收為31億元，年增14.09%。神達表示，一月份營收受到工廠延後上班的影響不大，但二月的部分會受到影響，訂單將有推遲狀況。目前神達在大陸的工廠，順達廠已於今日復工，昆山廠申請復工中，上海公司本周為彈性上班，復工日延到2月17日。神達去年法說時預測，今年不論在雲端或是車電，都會有兩位數的成長，公司目前仍希望能維持此一目標。

神達控表示，由於中國許多城市已經封城，所以人流和材料物流的流動都不順暢。即使順達廠已經復工，但人力仍持續在盤點，順達廠以生產伺服器為主。至於昆山廠則是生廠車用相關，屬於神達數位轄下。上海廠主要是研發單位，先以在家自主管理上班為主。

神達近年進行數位轉型以及產品組合調整，目前旗下分工為神達電腦、神雲科技、神達數位三大事業體，分別從事智慧製造與智能服務、雲與端運算事業、智聯網與車用電子。今年神達成長的動能將來自於邊緣運算、車聯網、大型資料中心。

以雲與端運算事業的神雲科技，神雲持續降低純代工、低毛利的產品，採取品牌與ODM雙軌策略，提供從主板到整機的多樣解決方案，目前已和不少大型資料中心合作，也都一直有在出貨。看好5G以及高頻高速時代來臨，包括openEDGE邊緣運算平台、高效能運算通用/圖形處理器平台、儲存伺服器系統、網路專用設備等需求都看漲。

(時報資訊)