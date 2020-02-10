武漢肺炎肆虐全球，各單位嚴陣以待，防疫成為第一要務，總統蔡英文今出席國際智慧城市頂尖論壇後，就在臉書表示，「智慧城市」最大的意義，意即用科技解決需求，帶動城市的發展，例如透過「疾管家」的LINE官方帳號，即時查詢防疫正確資訊，就是一個好例子。

蔡英文說明，科技是帶動世代發展的原動力，智慧城市正是其中相當重要的一環，她也舉例，因應武漢肺炎疫情，只要透過「疾管家」的LINE官方帳號，讓大家可以得到最正確的資訊，也能即時查詢附近藥局的口罩存量。這就是透過資訊服務的應用，來解決民眾的問題跟需求。

另外，蔡英文也提到滯留在武漢的血友病童的狀況，透過海基會同仁與相關人士不眠不休的奔走，以及幾位台商朋友的幫忙下，已經順利地把針劑交到血友病童媽媽的手上，讓血友病童及時用藥。她也開心地指出，彼此在遇到困難時伸出援手，正是台灣人精神。

對於武漢返台班機的協調，蔡英文表示依然繼續在跟對岸溝通。她也再次強調「弱勢優先、檢疫優先」就是第一大原則，讓防疫的工作可以周全，讓人民的生命財產可以得到保障，才是現階段要務。

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(中時電子報)