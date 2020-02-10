因應新冠肺炎疫情對台灣產業衝擊，行政院發言人Kolas Yotaka今（10）日表示，秘書長李孟諺上午11點主持跨部會紓困政策會議，首波針對相對急迫的交通運輸、觀光餐旅等產業政策進行討論，但目前尚未拍板定案，若未來幾天會議討論順利，不排除在周四行政院會討論拍板的可能性。

Kolas Yotaka指出，由於疫情持續變化，中央流行疫情指揮中心的指令持續更新，如昨日起暫緩小三通、今日下午2點宣布暫緩港澳人士來台，形同港澳觀光客短期亦無法來台，這些事件都會影響決策中的紓困項目、說明，金額精算也要重新來過。

Kolas Yotaka表示，此次會中決議未來2、3天將有更多會議，若後續會議討論順利、並經過院長蘇貞昌拍板，會盡速對外說明、不排除在周四院會討論。她強調，政府會盡快提出方案，最終目標之一是針對此次狀況相對急迫的觀光業提出因應做法，把傷害降到最低。

針對是否訂定特別條例、編列特別預算，Kolas Yotaka表示行政院持開放態度，指出自中國大陸疫情爆發以來，政府便開始討論、並預見會有紓困需求，對此進行沙盤推演、請相關部會研擬方案。根據總統先前指示，也進一步針對觀光、農業等特定類別及產業的可能衝擊進行整體評估。

針對國民黨立院黨團提出特別條例草案，Kolas Yotaka表示，若有立委提案、立院排審均尊重，行政院也在盤點相關政策。為了力求周延，到底要不要訂定特別條例、或是用行政措施處理，目前仍在持續討論，一旦拍板定案就會盡快對外說明。

Kolas Yotaka指出，此次新冠肺炎疫情產生的衝擊樣態不太一樣，對觀光旅宿業、農業及出口產業的衝擊相對大，遇到的情境及困難跟SARS發生時不同，很難拿當年的特別條例只做小篇幅修改、甚至大篇幅套用，這些都要重新評估、金額則還在修正調配。

Kolas Yotaka也再次強調，國民黨立委有提供行政院指教，行政院對此表示歡迎，並認同防疫無關政治、不是兒戲，不會因為是在野黨提出就不排審、故意不編列預算，表示這不是競爭戰場，守護人民的生命安全是最重要的。

(時報資訊)