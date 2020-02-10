肺炎疫情絲毫不緩，身為重要防疫品的口罩也一片難求，儘管中央流行疫情指揮中心祭出口罩實名制對策，口罩搶購潮一時半刻似乎無法停歇，民眾黨立委高虹安指出，8日時看到一篇轉發文章，公開指責立委報到時都能拿到2000個口罩，造成口罩供不應求，對此高虹安批評，完全「黑人問號」，根本沒有這件事。

高虹安表示，文章中公開指責「每一個立委報到的時候都拿到行政院撥給的2000個『公務口罩』」，更直指這是公務口罩不夠的原因之一，她強調自己的辦公室並沒有收到任何口罩，因此第一時間高虹安就求證了行政院聯絡人，發現原來是子虛烏有的一件事。

1日立委報到當天，高虹安證實立法院確實在行政院協助下取得 「總共兩千個口罩」，因應當天超過1500人進出的公務活動，「但絕對不像該文所指，每個立委拿到2000個口罩」，高虹安批評，這等於超過20萬個口罩而造成口罩不足，一來一往相差100倍以上，完全是錯誤指控 。

高虹安強調，在全國上下一心防疫的此時，這樣的不實謠言恐會製造社會的對立與仇恨。她也善意提醒，主動捏造或散播不實謠言而造成社會大眾恐慌者，可能受拘留或罰鍰處罰，「社會缺的是口罩，不缺口造」希望民眾在轉傳、張貼訊息前應謹慎查證。

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(中時電子報)