中部五縣市109年「彰開雙手 美好愛情」單身聯誼活動，將在3月1日開放網路報名，歡迎符合資格之全國單身男女踴躍參加。

主辦單位表示，為鼓勵單身民眾擴大社交生活、增進彼此情感交流及促進婚育率，中部五縣市政府（臺中、彰化、南投、苗栗及雲林）特別選定4月25日聯合辦理單身民眾聯誼活動。

南投縣府民政處表示，本次活動開放全國單身男女報名，但設籍在中彰投苗雲；或在中彰投苗雲地區就學、就業者優先。今年活動地點於彰化縣鹿港文創館舉辦，將藉由滾動式活動設計，逗趣活潑的男女互動，讓參加者更多認識彼此的機會，進而找到理想伴侶結為連理，促進配對媒合率。

歡迎全國年滿30-40歲的單身男女踴躍報名，各縣市名額24名，報名費500元，額滿截止，

受理報名網址及諮詢電話如下：網址： https：／／www.pr23.com.tw／event-1877

諮詢電話：02-2257-0311＃9

(中時 )