因應新冠肺炎(NCP)疫情持續升溫，儘管 MWC(全球行動通訊大會)主辦單位 GSMA (全球行動通訊系統協會) 指出，仍舊有超過 2800 家廠商將會參與本屆展會，但參展廠商主動退出的潮流不停歇。在 LG 電子、輝達(NVIDIA)、愛立信(Ericsson)等廠商宣布退出後，Sony 成為了最新搭上這一趟「退展」列車的主流廠商。
根據外媒報導，Sony 透過聲明指出，為了我們顧客、合作夥伴、媒體以及員工的健康與安全，做出了退出本屆 MWC 的艱難決定。原本預計在 MWC 2020(展期2/24-2/27)期間舉辦的 Sony 記者會，官方指出將改成僅以線上直播方式進行，沒有線下的記者會。此外也將退出本屆 MWC 展會的現場展覽。GSMA 並沒有立即針對 Sony 的決定做出回應。
目前針對新冠肺炎的疫情，GSMA 目前都仍決定照常舉行 MWC 2020 展會。不過防疫措施將會升級，不僅將會在交通擁擠地區增加消毒與清潔工作，且在現場提供醫療支援。並且大會也將宣傳，提醒與會者今年展會的「不握手政策」。除此之外，所有來自中國大陸湖北省(新冠肺炎爆發地點武漢位在湖北省境內)的旅客都將被禁止參加 MWC。此外，所有曾去過中國大陸的參展者都必須提供護照戳章或健康證明，提供他們在出席 MWC 之前已經待在中國大陸以外地區 14 天，且所有與會者都須證明自己沒有與被感染者接觸過。
目前，已經確定不參與本屆 MWC 展會的廠商包含：LG電子、輝達、亞馬遜以及愛立信，Sony 最新宣布退出的廠商。而中興(ZTE)宣布取消展會中的記者會，但仍將參展。小米、華為、OPPO、聯想等大陸廠商都仍在推進參加 MWC 的計畫，不過也有可能因為疫情而生變。另外，三星電子也正考量退出本屆展會的可能性，讓 MWC 2020 尚未到來，就已經話題不斷。根據 GSMA 聲明，MWC 2020 將會在 2 月 24 日至 27 日之間舉行，截至目前仍有超過 2800 家廠商將會出席。
根據《騰訊科技》，新型冠狀病毒疫情截至 2 月 10 日 14:05 之前，在中國大陸確診數 40235 例，死亡人數 909 人。在湖北省累積確診則有 29631 例，死亡人數 871 人，是本次新冠肺炎的主要疫區。為防範疫情，中國大陸已經在 2 月 7 日宣布湖北「封省」。今(10)日則是北京、上海陸續宣布封城(封閉式管理)，引起極大關注。
(中時電子報)
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