因應新冠肺炎(NCP)疫情持續升溫，儘管 MWC(全球行動通訊大會)主辦單位 GSMA (全球行動通訊系統協會) 指出，仍舊有超過 2800 家廠商將會參與本屆展會，但參展廠商主動退出的潮流不停歇。在 LG 電子、輝達(NVIDIA)、愛立信(Ericsson)等廠商宣布退出後，Sony 成為了最新搭上這一趟「退展」列車的主流廠商。

Sony will no longer attend MWC 2020 due to coronavirus. However, the good news is that new phones will still be announced via a video press conference!https://t.co/5tf6MRbPYx pic.twitter.com/dpIKIRf5it — Xperia Blog (@XperiaBlog) February 10, 2020

Sony withdraws from MWC 2020 over coronavirus concerns https://t.co/nMB6JljZ46 — CNET News (@CNETNews) February 10, 2020

根據外媒報導，Sony 透過聲明指出，為了我們顧客、合作夥伴、媒體以及員工的健康與安全，做出了退出本屆 MWC 的艱難決定。原本預計在 MWC 2020(展期2/24-2/27)期間舉辦的 Sony 記者會，官方指出將改成僅以線上直播方式進行，沒有線下的記者會。此外也將退出本屆 MWC 展會的現場展覽。GSMA 並沒有立即針對 Sony 的決定做出回應。

目前針對新冠肺炎的疫情，GSMA 目前都仍決定照常舉行 MWC 2020 展會。不過防疫措施將會升級，不僅將會在交通擁擠地區增加消毒與清潔工作，且在現場提供醫療支援。並且大會也將宣傳，提醒與會者今年展會的「不握手政策」。除此之外，所有來自中國大陸湖北省(新冠肺炎爆發地點武漢位在湖北省境內)的旅客都將被禁止參加 MWC。此外，所有曾去過中國大陸的參展者都必須提供護照戳章或健康證明，提供他們在出席 MWC 之前已經待在中國大陸以外地區 14 天，且所有與會者都須證明自己沒有與被感染者接觸過。

目前，已經確定不參與本屆 MWC 展會的廠商包含：LG電子、輝達、亞馬遜以及愛立信，Sony 最新宣布退出的廠商。而中興(ZTE)宣布取消展會中的記者會，但仍將參展。小米、華為、OPPO、聯想等大陸廠商都仍在推進參加 MWC 的計畫，不過也有可能因為疫情而生變。另外，三星電子也正考量退出本屆展會的可能性，讓 MWC 2020 尚未到來，就已經話題不斷。根據 GSMA 聲明，MWC 2020 將會在 2 月 24 日至 27 日之間舉行，截至目前仍有超過 2800 家廠商將會出席。

根據《騰訊科技》，新型冠狀病毒疫情截至 2 月 10 日 14:05 之前，在中國大陸確診數 40235 例，死亡人數 909 人。在湖北省累積確診則有 29631 例，死亡人數 871 人，是本次新冠肺炎的主要疫區。為防範疫情，中國大陸已經在 2 月 7 日宣布湖北「封省」。今(10)日則是北京、上海陸續宣布封城(封閉式管理)，引起極大關注。

(中時電子報)