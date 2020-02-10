時代力量邱顯智今日接受訪問表示，民進黨上台後提出「社會住宅興辦計畫」8年20萬戶，可是計劃牛步、且也不敢落實囤房稅、實價登錄2.0，民進黨應該落實居住正義，不要讓人民覺得執政黨跟財團建商站在一起。

行政院近日提出施政報告送交立法院，其中提到政府「社會住宅興辦計畫」8年20萬戶目標，截至去年底止已完成社會住宅6698戶，規劃中1萬5335戶，興建中1萬3949戶籍新完工8305戶，合計4萬7287戶。

邱顯智同意興建社會住宅的必要性，並且認為，社會住宅蓋得多，有利於平穩房價，消弭炒房誘因，蔡政府的8年20萬戶計畫是正確的方向，但就目前看來，計畫進度是落後的。

邱顯智指出，對住屋有最迫切需求的其實是都會區，政府有沒有把非都會區的社會住宅也納入充數，這還要進一步了解，但對多數年輕人或是無殼蝸牛而言，近年政府所提出的社會住宅政策，根本已淪為口號，看得到吃不到。

邱顯智說，民進黨宣稱要落實居住正義，且美、英等國家也有建立不動產交易透明化的前例，但執政黨的政院版實價登錄2.0，居然在民進黨立委過半的立法院被封殺，讓人質疑背後是不是有建商財團的壓力所致。

邱顯智指出，時力下個會期的優先法案，除了提出囤房稅，透過這樣的主張，以稅率調整來迫使手上有多戶的屋主，將房屋釋出，供給住宅市場。另外也會要求社會住宅要蓋在有需求的都會區，讓民眾真正有感。

(中時 )