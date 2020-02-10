貢寮區社文課同仁送口罩給獨居長輩 ，同時做防疫宣導。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

萬里區長粘雪琴（右2）和公所同仁親送口罩到獨居身障行動不便者家中。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

口罩實名制上週上路，新北市社會局考量身障者與長者行動不便，由各個社福中心和29區區公所協助，由7日內2個口罩分送到家，並藉此機會關懷獨老和身障者生活狀況；其中深坑區有位高齡95歲的陳伯伯，因視力模糊在剪腳拇指時不慎剪到肉，地板上血跡斑斑，幸好社會課長許素芽等人到場，趕緊幫忙止血敷藥，隨後並由護理人員退休的志工持續換藥關懷。

社會局長張錦麗表示，新北市列冊獨居長輩共有3922人，另有317位獨居身障且行動不便者，市長侯友宜考量這些長輩或身障者在就醫就診時，且不方便持健保卡到健保藥局申領口罩，交代由各社福中心和29區公所幫忙親送。

其中坪林區長施明慧、林口區長劉淑芬、平溪區長陳聖聰、鶯歌區長周晉平、三峽區長陳文俊、三芝區長林慶豐、金山區長陳國欽、中和區長賴俊達、淡水區長巫宗仁、萬里區長粘雪琴、土城區長楊志宏、永和區長胡合鎔、汐止區長陳健民等首長甚至親自訪視送達。

深坑區社文課長許素芽偕志工在贈送口罩時，當進入一位獨居陳伯伯家中時，發現地板上一路血跡斑斑，趕緊詢問關懷長輩，原來是陳伯伯摸到腳趾甲太長，因此自己用指甲剪要剪斷，不慎剪到旁邊腳趾肉，但陳伯伯並未察覺，幸好許素芽等人發現，趕緊幫忙止血敷藥，志工還忙著擦拭清理血跡。第二天許素芽特別找了一位護理退休的林麗華志工前往換藥關懷，陳伯伯非常感動，連忙道謝。

新北市社會局指出，新北市老人長照機構有218家住宿型、2家社區型，身障有66家住宿型、日托式和社區型機構，還有244家托育機構、15家兒少機構等，這些機構的工作人員，必須在第一線服務兒少老障，沒有時間外出排隊購買口罩，因此市府已於上週優先配送，以每人每天一片為原則，讓工作人員得以安心服務。

(中時 )