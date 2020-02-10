不動產經紀業合法化20周年，當初的推手永慶房屋董事長孫慶餘，於今(10)日與政治大學跨界產學合作，永慶將捐出3千萬元，由政大跨院、系所共組專業產學合作團隊，以公益思維，展開多項產學合作及實習計畫，提供免費公益課程，預計第二季上限，年開100班次，擴及全台各大都會區。

產學合作記者會上，內政部政務次長花敬群、地政司副司長王成機、前地政司司長張元旭、中國土地改革協會理事長楊松齡及估價公會理事長卓輝華等均出席，對該項產學合作之重視。

政大校長郭明政表示，政大致力培養學生兼具人文與科技素養，達到專業與多元之平衡發展，更以培養具有人文關懷、專業創新、國際視野的新世紀領導人為重要使命。這次與永慶以公益出發的合作，不只是學術與企業的產學合作，更加入USR (University Social Responsibility)的精神，藉產學合作更回饋產業、造福社會，創造產學合作新價值。

孫慶餘指出，當年一起推動立法的官員、專家及學者，許多也是政大地政系的傑出校友。在不動產經紀業法制化20周年時，永慶能再次與政大合作，別具意義。尤其是首波專案就由政大地政系主辦，推出《全臺房地產菁英卓越計畫》，免費提供專業的不動產訓練課程，相信能帶動產業的專業素質提升，進而保障消費者權益，讓社會、產業、學校及企業多贏共好。

內政部地政司副司長王成機表示，不動產仲介業，一直在不動產交易過程中扮演重要的角色，也是首要第一把關，只要前期交易順利，其次主管機關審查、登記等，專業人才是房仲業最重要的資產，將學術與實務兼容並蓄，為不動產經紀人員厚實實力，提升經紀業及經紀人員的社會形象。為產業注入創新科技服務理念，也帶動產業競爭力，為台灣房地產業帶來正面助益。

政治大學產學營運暨創新育成總中心戚務君營運長說明，《全臺房地產菁英卓越計畫》包含：基礎課程及專業進階課程。將舉辦為期一年的慶祝活動，活動期間免費提供第一階段的基礎課程，包括：不動產仲介營業員新訓及換證課程及不動產仲介經紀人換證課程。

該計畫預計自今年第二季上線，將先從雙北優先舉辦，陸續擴及全台各大都會區，目標一年開設100班次，預計可造福6千名學員。全台房地產從業人員、大三以上對房地產有興趣的青年學子或社會人士，都可以透過這次的公益培訓課程，提升自己在房地產的專業素養。

(中時電子報)