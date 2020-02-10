富邦金控2020年1月自結稅後淨利95.14億元，較2019年1月大幅成長158％，每股盈餘（EPS）為0.93元，稅後淨利和EPS雙雙創下歷年1月獲利新高。

子公司富邦人壽2020年1月稅後淨利59.85億元，較去年同期大幅成長，創下2016年以來1月份獲利新高，主要受惠投資績效表現亮眼。1月初年度保費收入（First Year Premium）達147億元；總保費收入（Total Premium）為541億元，承保面維持穩定；台北富邦銀行2020年1月稅後淨利23.26億元，淨利息收益成長動能穩健。

富邦產險2020年1月稅後淨利7.07億元，較去年同期大幅成長121％，主要受惠於優異的投資績效和承保業務表現；富邦證券1月稅後淨利1.17億元，獲利動能較去年同期減緩主要受1月交易天數較少及部位收益減少之影響。

(工商 )