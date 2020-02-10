因應新冠肺炎疫情，全台延後開學，多出來的數週寒假，要怎麼不出門又一樣精采充實度過，中嘉bb寬頻特別針對親子、學生推出「防疫宅在家」單租精選影片專區。

其中，針對家有中小學生的家長，則推出「追劇親子包」包月影劇，囊括多款小孩愛看的知名動畫如《我們這一家》、《波力Poli》、《企鵝家族》、《喜羊羊與灰太郎》、《偶像學園》、《機獸戰記》，及益智綜藝節目如《超級總動員》、《YOYO嘻遊記》、《YOYO科學樂園》等，並祭出限時優惠買6個月送6個月，一年594元，原價每月99元，優惠後等於每月平均不到50元。

中嘉表示，這次精選的普遍級優質影片，用戶直接透過機上盒即可隨時訂閱隨選隨看，包括 李安執導的話題片《雙子殺手》、華納DC系列如《正義聯盟》、《神力女超人》等、《哥吉拉》、《不可能的任務》系列，和即將上架全球狂賣一百億寶萊塢最強《我和我的冠軍女兒》導演的最新喜劇愛情電影《萬萬沒想到》，適合全家共賞；小朋友們則推薦《樂高電影》、《蠟筆小新》、《海綿寶寶》及《妖怪手錶》劇場版系列。另外，近期大熱的奧斯卡入圍影片《小丑》和《從前，有個好萊塢》也都可以在單租影片中訂購觀賞。

綜藝類型則可訂購本土OTT龍頭-LiTV戲劇綜藝串流服務，包括《綜藝玩很大》、《綜藝大集合》，戲劇片庫如日韓台陸熱門大劇週週更新。

中嘉表示，bb寬頻跳脫傳統第四台形象轉變為優質影音與智慧生活的匯流服務平台，不僅持續豐富並拓展各類型影音內容，更於日前推出LINE Pay Money（原LINE Pay 一卡通帳戶）行動支付帳單服務，透過LINE Pay Money 用手機即可繳交中嘉bb寬頻各項服務費用，即日起至3月31日止，用戶透過LINE Pay 生活繳費，符合資格即可享2％回饋無上限，首次使用生活繳費功能，再享LINE Pay Money儲值金20元回饋。

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