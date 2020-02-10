行政院長蘇貞昌10日上午主持防疫及口罩等物資供需因應會議，行政院發言人Kolas Yotaka表示，由於口罩產量日增70萬片以上，蘇揆決定增加的口罩量將優先提供給醫院、基層診所醫護人員、慢性病患者與照顧者三類人士。

Kolas指出，經過經濟部的努力，這段時間口罩產能的確有提升，每日增產超過70萬片以上，當時要實施實名制時每日是320萬片，目前每天產能已經超過400萬片，增加的產能會優先分配給這三類型人士，至於詳細的數量，還要經過實名制第一輪七天民眾購買的狀況及最後分配的結果，分析大數據，最後才能更精確進行第二輪分配政策的拍板；目前第一輪的口罩實名制已執行四天，接下來還有三天。

Kolas說，目前一般民眾維持七天兩片的政策未改變，行政院再次要求經濟部要陸續增加產能，而且持續每周滾動調整。

至於增產的部分優先提供給三類人，最快是否在第二輪的實名制措施實施；她說今天是會中初步結論，如果蘇貞昌拍板，就會執行。

她說，慢性病患者刷健保卡，第一線藥局就可以看到對方是不是重大疾病或慢性病患者，技術上可行，至於照顧者的部分，還要再討論。

對於口罩禁止出口的禁令即將到期，Kolas說，今天會議沒有討論是否解禁，口罩原料不織布沒有缺貨，現在對經濟部最大的挑戰是原料價格，因為世界各國都在爭取原料，蘇貞昌希望經濟部能做好成本控制。Kolas說，經濟部也正與口罩原料不織布廠商溝通，討論不織布出口的分配比例。

(工商 )