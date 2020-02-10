由丸戶史明創作，深崎暮人負責插畫的超人氣輕小說系列《不起眼女主角培育法》，自2012年出版後大受讀者歡迎，其動畫版在電視上播出後，人氣居高不下，最新推出的劇場版動畫《不起眼女主角培育法 Fine》，在日本上映時不僅榮登「PIA電影」、「Filmarks」兩大電影網站首日滿意度冠軍，最終觀影人次更突破50萬人。

集結電視動畫版卡司、班底的全新作品《劇場版 不起眼女主角培育法 Fine》，故事描述在某個春日，御宅族安藝倫也在開滿櫻花的坡道上與少女加藤惠命運般地邂逅了，於是有了以加藤惠為女主角製作同人遊戲的構想。

為了製作同人遊戲，安藝倫也邀請同年級美術部的繪畫高手以及身為輕小說作家的優等生學姐共組同人遊戲社團「blessing software」，終於發表了第一部同人遊戲作品。沒想到不久後團員們為追求理想拆夥，兩組人馬的成果將會如何？倫也和惠兩人關係是否生變？《劇場版 不起眼女主角培育法 Fine》3月13日在台上映。

電影3月13日在台上映。（車庫提供）

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