武漢肺炎愈燒愈烈，全球陷入警戒，對於華人族群的排斥事件也層出不窮。民眾黨立委蔡壁如表示，近日就接獲民眾陳情，指出因為護照R.O.C上的China字樣，被誤認為是中國人，遭到機組人員拒絕登機，感到孤立無援。蔡壁如指出，遇到此類事件不必驚慌，只須經由外交部App，立刻可以聯絡當地外交人員。

因疫情緊張，有海外民眾因護照上印有R.O.C上的China字樣，被機組人員禁止登機，蔡壁如說明，透過外交部的協助，民眾已平安回國。她也提醒民眾，以後遇到這種事情可以透過外交部App 「外交部領事事務局」查詢當地緊急電話，並聯絡上當地外交人員作協助處理。

蔡壁如指出，這款app實用好操作，不僅是出入境問題可以迅速得到解方，像是護照遺失、或是行前問題等，都可以利用此款app立即查詢，她也呼籲，目前是肺炎高峰期，希望民眾做好自身防疫，勤洗手、保持衛生，保護自己也保護他人。

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(中時電子報)