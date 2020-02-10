大陸機10日上午貼著海峽中線進行訓練，一度違規穿過海峽中線接近領空，狀況相當緊張。(國防部提供)

美國在台協會。（圖／取自臉書）

中共軍機24小時內二度擾台，美國在台協會今天則公布國務院等行政部門資深主管給各大企業執行長和地方首長的公開信，呼籲他們持續與台灣發展互利互惠夥伴關係，並「做好準備，抵禦外部施壓」。

中共轟6等型軍機24小時內二度執行遠海長航訓練、繞台飛行，今天更短暫逾越海峽中線。美國在台協會（AIT）今昨兩天則在臉書連番發布「挺台」貼文，包括昨天公布美國駐日內瓦聯合國大使首度在世界衛生組織（WHO）親上火線為台發聲的演說全文。

今天則發表美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8日在「全美州長協會冬季會議」演說的影片，完整呈現蓬佩奧呼籲各州州長與中國打交道時務必保持審慎，並重申台灣依然是美國重要的商業夥伴及朋友。

AIT今天並公布美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）、農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）和商務部全球市場助理部長兼美國和海外商務服務署署長史宜恩（Ian Steff）致「財星」（Fortune）500強企業執行長和各州州長的聯名信函。

信函內容強調美國行政部門全力支持與台灣在貿易、教育、投資及觀光等領域進行交流和合作，也期待各級地方政府和企業能持續拓展並深化美台商務及人民關係，而在面對境外勢力試圖破壞這份合法且互利互惠的夥伴關係時，能做好準備，抵禦外部施壓。

信中並提到，台灣是美國第11大貿易夥伴和第9大農業出口市場，台灣旅客能透過「免簽證計畫」赴美旅遊，也是美國國際學生第7大來源，「台灣是美國至關重要的合作夥伴，也是民主的成功故事」，美台享有共同價值和強勁穩健的關係，各州州長和企業執行長應能多加善用此關係帶來的諸多機會。

值得注意的是，致各企業執行長的信函提到，美國政府並不會規定私人企業如何標註台灣名稱，並已公開表達立場，即任何政府皆不得針對企業如何向其顧客展示資訊施加政治標準。

在這兩封聯名信函中，史達偉等官員提及，儘管美台間維持非官方關係，且兩岸關係敏感，「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」等文件足以讓美國與台灣在廣泛議題上進行商務、文化和其他領域的交流，且與台灣在各領域拓展關係完全符合並能支持美國政府的政策，商務部、農業部和國務院因此鼓勵各界與台灣合作，並隨時準備好協助因應過程中可能發生的棘手議題。

(中時電子報)