已在特斯拉飆漲之後賺得滿盆滿缽的伊隆·馬斯克（Elon Musk），他還有座金山，就是SpaceX的星鏈（Starlink）項目，傳聞正著手IPO（首次公開募股），可能使身兼SpaceX執行長的馬斯克，超過傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos），成為世界首富。

上周，SpaceX總裁格溫·蕭特維爾（Gwynne Shotwell）在邁阿密的一個投資者活動上表示，該公司計劃分拆星鏈業務，並尋求IPO。

2015年1月，馬斯克宣佈了SpaceX的衛星互聯網服務計劃。SpaceX計劃將約1.2萬顆通信衛星發射到軌道，這一項目被命名為「星鏈」。SpaceX在提交給監管機構的文件中表示：「該項目旨在為全球住宅用戶、商業用戶、機構用戶、政府和專業用戶提供各種寬頻和通信服務。」

目前，馬斯克的淨資產大約380億美元。相比之下，貝佐斯的淨資產為1250億美元，所以馬斯克要打敗貝佐斯還有很長的路要走。

如果馬斯克能夠解鎖2018年談判，達成的巨額薪酬方案，那麼他的淨資產可能接近貝佐斯，而SpaceX的星鏈項目IPO可能會幫助他超過其他幾個超級富豪，成為世界首富。

2018年3月21日，特斯拉特別股東大會批准了馬斯克未來十年的薪酬方案。根據該方案，馬斯克的薪酬是與特斯拉市值和經營業績掛鉤的約2030萬股股票期權，沒有其他任何現金工資及獎勵。

如果從現在到2028年亞馬遜的年增長率僅為10%，那麼貝佐斯持有的5910萬股亞馬遜股票將價值2630億美元左右。相比之下，馬斯克2028年的潛在淨資產僅比貝佐斯少790億美元。

如果到2028年Starlink IPO對該公司的估值達到750億美元，那麼馬斯克就有可能成為世界首富。

(中時電子報)