統一獅蘇智傑去年扛下獅隊中心打線，全勤120場出賽，單季125支安打，單季27支全壘打及21次盜壘，各項成績都是個人單季最佳成績，且攻守表現優異拿下中職最佳十人外野獎、中職金手套外野獎項，全方面表現成績獲得球隊肯定，簽訂兩年複數年約，2020年月薪40萬，2021年月薪46萬，合約總額1032萬。
2019年是陳韻文第5年球季，扛下獅子軍救援最後一道防線，雖季中因兵役歸隊調整缺賽好幾場，但整季陳韻文仍繳出亮眼成績，單季2勝3敗，救援成功24次，拿下2019年中職救援王成績，球團肯定其表現簽下兩年複數年約，2020年月薪34萬，2021年月薪43萬，合約總額924萬。
林靖凱新人球季就繳出好表現，第一年出賽65場，繳出三成打擊率，適時頂替二壘防線，攻守優異表現獲得球團肯定，去年球季曾連續17場擊出安打，僅差1場就追平中職新人紀錄，穩定攻守優異表現，獲得教練團肯定，予以加薪5.5萬元，2020年月薪10.5萬元，加薪110%。
(中時 )
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