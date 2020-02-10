中國權威病毒專家鍾南山的研究團隊，在分析了有效確診案例1099例後，9日發表新型冠狀病毒最新研究論文，文中指出，武漢肺炎潛伏期最長達24天，這發現比世界衛生組織發表的武漢肺炎潛伏期12.5天還要長。

據《星島日報》報導，由中國工程院院士鍾南山領銜的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，在預印本網站medRxiv上發表。論文內收集全中國1334例案例，最終有效確診案例1099例，是目前研究樣本數量最多的新型冠狀病毒論文。

論文中指出，不排除有「超級傳播者」存在，在檢測確診病例時，不能過於側重患者是否發燒，因為只有43.8%在早期表現出發熱症狀，但住院後出現發熱症狀的佔87.9%。肺部電腦斷層（CT）準確率76.4%

鍾南山認為新冠肺炎的病死率約為2.7%，患者大多為中老年人，病死率雖然比普通流感強，但遠比SARS、伊波拉病毒或H7N9流感病毒低；傳染途徑方面，除了飛沫傳播和直接接觸兩種途徑，通過胃腸道分泌物的傳播，也可能加速病毒傳播，這意味糞便傳播是有可能的。

該論文還在投稿階段，發佈前需要全球同行評議。

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(中時電子報)