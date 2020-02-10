南投縣教育處長陳正威（右），提醒學童務必落實洗手。（廖志晃攝）

因應新冠病毒肺炎疫情延後開學，許多家長將孩子送到補習班，南投縣教育處長陸正威10日赴課後照顧服務中心，宣導勤洗手及環境消毒工作的重要性，並提醒有呼吸道疾病症狀者必須戴口罩，若有發燒要盡速就醫、在家休息，確實做好健康自主管理。

陸正威表示，教育部宣布高中職以下學校延後至2月25日開學，但補習班及私立兒童課後照顧輔導中心照常營運，兩者都屬學生密集且空間較狹窄密閉，容易發生呼吸道傳染病群聚感染，衛生教育及防疫工作更重要。

陸正威表示，教育處針對縣內307所幼兒園、補習班及私立兒童課後照顧輔導中心進行訪視，並提醒業者落實清潔消毒及健康管理，並為學生量體溫，課桌椅、門把等常接觸的地方也要加強清潔消毒，上課時要開窗，保持空氣流通，讓孩子及家長都能安心。

陸正威指出，因應新冠病毒肺炎疫情，近期有中港澳旅遊史的家長、學生或老師，務必配合衛生單位進行管控；另外，縣府也商請南投酒廠協助，優先提供部分酒精讓幼兒園、課照中心進行防疫消毒。

(中時 )