新竹市政府繼2019年啟用的「無人回收站」，讓年垃圾回收量突破10萬噸，回收量5年成長逾50％之後，近日將再打造耐久且分區分類的現代回收場，再提升回收能量。（陳育賢攝）

新竹市政府繼2019年啟用的「無人回收站」，讓年垃圾回收量突破10萬噸，回收量5年成長逾50％之後，近日將再打造耐久且分區分類的現代回收場，再提升回收能量。（陳育賢攝）

新竹市政府自2016年設置資源回收站點「風收站」與2019年啟用的「無人回收站」，讓2019年的垃圾回收量突破10萬噸，回收量5年成長逾50％，市環保局近日將再打造耐久且分區分類的現代回收場，讓竹市再提升回收能量。

環保局長江盛任表示，市府這幾年推動多元回收管道，包括2016年設置資源回收站點「風收站」，4年共計超過4萬人次參與，資源物總回收量高達1312噸。

2019年7月啟用24小時不打烊、集點換好康、回收速度超快的「無人回收站」，全市共設置7站11台回收機，至2019年12月止，計有5159人次熱烈響應，回收瓶罐超過77萬支，回收的寶特瓶、鐵罐、鋁罐、廢玻璃瓶4大資源物，重量達71噸，充分展現竹市善用高科技，輔助循環經濟的亮點與成果。

市長林智堅則指出，市府推動環保腳步是從不停歇，繼風收站與無人回收站之後，2019年12月開始，再整建位於浸水北街簡陋的資源回收場，設計原則兼顧使用性、安全性、耐久性，並採分區、分類貯存各資源物，以有效提升資源再利用效率，預計今年下半年完工，屆時將能有效再提升垃圾回收量。

林智堅說，竹市去年資源回收量已超過10萬噸，每位市民每日平均資源回收量0.62公斤，資源回收率達56.45％，相較於2013年資源回收量約6萬5000噸、每人每日平均資源回收量0.42公斤，回收率42.26％，回收量與回收率都明顯大幅成長。

(中時 )