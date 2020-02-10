新冠肺炎造成人心惶惶，9日我國傳出新增確診個案後，先有民眾在PTT發文，指自己社區有人確診，引起網路議論紛紛，北市警內湖分局某廖姓副所長，奉命配合防疫中心查訪，竟將確診個資包括年籍資料、病例診斷、行蹤等資訊，透過LINE傳給友人，友人又將內容轉PO多個群組。警方獲報後發現內容是源於內部資料，查出是自己人涉案，依洩密、個資法函送法辦，另違反傳染病防治法第10條部分，也函由北市府裁罰。

10日臉書及通訊軟體群組，不斷流傳新型冠狀病毒確診及疑似確診病患資料，內湖分局發現資料是源於內部，立即展開調查。該資料係由廖姓副所長翻拍，並擅自傳給林姓友人，林又將該資料傳予黃姓友人，輾轉流出至臉書及LINE群組。

內湖分局指出，廖員無故將公務機密資料洩漏給不相關的第三人，致生事端，傳訊後依違反刑法第132條及個人資料保護法第41條函送士林地檢署，另違反傳染病防治法第10條部分，亦同時函請台北市政府衛生局依權責裁罰。

警方並召開考績委員會，將廖員記一大過及調地處分，並將持續全面清查經辦人員，追查是否有其他人員涉案。警方呼籲，新型冠狀病毒造成民眾高度關注，警察協助訪查過程應落實保密，勿將資料外洩，亦籲請民眾勿再截圖轉傳，以免造成恐慌而觸法。

(中時 )