王惠美（左）進入補習班前也配合接受量體溫。(謝瓊雲攝)

王惠美（右二起）教育處長陳逸玲、彰化縣才藝教學服務人員職業工會理事長林健民陪同下關心業者防疫工作與管理紀錄表等文件登錄情形。(謝瓊雲攝)

全力防疫務求滴水不漏！彰化縣長王惠美(中)下午特地前往私立補教機構關心學童在補習班的防疫工作執行狀況。(謝瓊雲攝)

加強把關！守護學童假期健康。彰化縣長王惠美10日下午前往補教機構關心防疫執行狀況，她強調，學校因新冠肺炎疫情延遲開學，但防疫沒有假期，會督促業者落實防疫工作，近日許多補教業者陸續反映口罩不夠用，她呼籲中央適度釋放口罩，保障補教老師與學童健康。

因應肺炎疫情持續升溫，教育部通令各級學校延後開學，多數家長仍需工作上班，只能將學生安排集中在補習班、安親課輔中心等私立文教機構，引發家長對公共衛生安全的疑慮。

王惠美表示，彰化多數補習班都戰戰兢兢全力配合落實防疫工作，主動量測體溫、酒精消毒，環境桌椅消毒、張貼防疫文宣對師生衛教宣導、建置中港澳入境學生及教職員工管理紀錄表備查等，並配合教導孩子們若有咳嗽就戴口罩、用肥皂勤洗手等正確防疫觀念，縣府將持續加強輔導補教業者與檢驗，確保孩子的健康與安全，讓家長們都能放心。

王惠美呼籲，健康的人不要搶購口罩，優先讓給真正需要的人，而在開學延後兩周這期間，縣府也將持續發放幸福餐券，讓假期中的弱勢家庭孩童用餐無後顧之憂，今、明兩天上午9點到下午4點都可回到學校領取餐券。

彰化縣才藝教學服務人員職業工會理事長林健民指出，面對疫情補教業非常高度警覺，避免補習班在延後開學這兩周成為防疫的漏洞缺口，所以協會用最高標準通知會員，務必配合遵守政府的防疫政策。現在師生戴口罩的情形很好，連帶互相傳染流感的機率也降低了，如果說經過這樣的事件，能讓大家養成必要時就配戴口罩的衛生習慣，讓感冒群聚的機會降低，也是很好的教育機會。

教育處長陳逸玲表示，補除要求補習班成立防疫工作小組，訂定防疫標準作業流程，定期召開因應措施會議，縣府也將加強稽查火車站周邊人數多、出入人員較複雜，群聚感染高風險的大型補習班，並要求各補習班業者做好防疫，務求滴水不漏，針對業者之常規防疫措施、衛教宣導、人員出入境掌握及每日通報機制等進行瞭解，對防疫工作未落實之業者會要求立即或限期改善，展現防疫與守護學童健康的決心。

(中時 )