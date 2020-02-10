加強把關！守護學童假期健康。彰化縣長王惠美10日下午前往補教機構關心防疫執行狀況，她強調，學校因新冠肺炎疫情延遲開學，但防疫沒有假期，會督促業者落實防疫工作，近日許多補教業者陸續反映口罩不夠用，她呼籲中央適度釋放口罩，保障補教老師與學童健康。
因應肺炎疫情持續升溫，教育部通令各級學校延後開學，多數家長仍需工作上班，只能將學生安排集中在補習班、安親課輔中心等私立文教機構，引發家長對公共衛生安全的疑慮。
王惠美表示，彰化多數補習班都戰戰兢兢全力配合落實防疫工作，主動量測體溫、酒精消毒，環境桌椅消毒、張貼防疫文宣對師生衛教宣導、建置中港澳入境學生及教職員工管理紀錄表備查等，並配合教導孩子們若有咳嗽就戴口罩、用肥皂勤洗手等正確防疫觀念，縣府將持續加強輔導補教業者與檢驗，確保孩子的健康與安全，讓家長們都能放心。
王惠美呼籲，健康的人不要搶購口罩，優先讓給真正需要的人，而在開學延後兩周這期間，縣府也將持續發放幸福餐券，讓假期中的弱勢家庭孩童用餐無後顧之憂，今、明兩天上午9點到下午4點都可回到學校領取餐券。
彰化縣才藝教學服務人員職業工會理事長林健民指出，面對疫情補教業非常高度警覺，避免補習班在延後開學這兩周成為防疫的漏洞缺口，所以協會用最高標準通知會員，務必配合遵守政府的防疫政策。現在師生戴口罩的情形很好，連帶互相傳染流感的機率也降低了，如果說經過這樣的事件，能讓大家養成必要時就配戴口罩的衛生習慣，讓感冒群聚的機會降低，也是很好的教育機會。
教育處長陳逸玲表示，補除要求補習班成立防疫工作小組，訂定防疫標準作業流程，定期召開因應措施會議，縣府也將加強稽查火車站周邊人數多、出入人員較複雜，群聚感染高風險的大型補習班，並要求各補習班業者做好防疫，務求滴水不漏，針對業者之常規防疫措施、衛教宣導、人員出入境掌握及每日通報機制等進行瞭解，對防疫工作未落實之業者會要求立即或限期改善，展現防疫與守護學童健康的決心。
(中時 )
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