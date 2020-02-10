大陸媒體報導，大陸權威病毒專家鍾南山研究團隊最新論文指新冠肺炎潛伏期最長恐達到24天，讓國內「隔離14天」政策備受考驗，台灣專家則認為，病毒學統計學不會考慮極端的數字，且若因此將潛伏期拉長防守備範圍，恐消耗已有限的醫療資源，雪上加霜。

該論文指出，從上千確診樣本來看，其潛伏期最短0天，有個案最長可達24天，平均中位數則為3天；且無法排除「超級傳播者」的存在，發燒更不是檢測的唯一標準，另糞口傳染亦具可能性。

中國醫藥大學附設醫院感染控制小組主任黃高彬直言，沒有很明確的證據可以指出病毒的潛伏期有這麼長，如果僅是一、兩例個案，可以忽略，不用考慮極端值的個案。

黃高彬指出，潛伏期長達24天的病毒很少，之前的SARS、MERS等冠狀病毒也沒有這麼長，只有A肝約30到45天、B肝最長達60天，目前國內沒有社區感染，顯示採取的策略是對的。

即使是該研究也說潛伏期平均中位數為3天，黃高彬說，那麼把隔離期間拉長並不合理，以世界各地目前病例來看，潛伏期最合理範圍落在3到7天，在台灣前8例的確診個案也是在此範圍之間。他認為，這個結論與大陸當地有太多無症狀感染者和有症狀的混在一起，造成有部分發病個案調查起來潛伏期變長的主要原因。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如說，病毒潛伏期長達24天，在感染症學理上有可能，尤其是剛跨越宿主感染的新興病毒，要適應人類自然潛伏期較長，過去在新的禽流感、冠狀病毒冒出來時，也有類似狀況，但仍有待更大型的研究才比較有參考價值。

左右潛伏期的因素，施信如強調，也得看剛開始接觸的病毒量，以及宿主本身的體質、身體條件而定，她認為，目前沒必要拉長隔離期，實際面上也不太可能，畢竟具有傳染力的仍是有症狀者，如果針對無症狀者全面防疫，只會消耗醫療資源，資源該留給重症病人才對。

(中時 )