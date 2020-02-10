習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作 18:282020/02/10 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點） 習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點） 習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點） 習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點） 習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點） 習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點） 新冠肺炎疫情在大陸各地蔓延，有網友多日不見大陸國家主席習近平的新聞，大陸官方通訊社新華社傍晚發布圖片和視頻稱，10日下午，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。 習近平首先來到朝陽區安貞街道安華里社區，瞭解基層一線疫情群防群控、居民生活必需品保障供應等情況，看望慰問社區居民和工作人員。 (中時 ) #武漢肺炎 #大陸 #新型冠狀病毒 #疫情 #習近平 #北京 #調研 也許您會感興趣 推薦閱讀 非洲無武漢肺炎確診？原因找到了 08:512020/02/06 日常 《基金》危機入市，掌握加碼陸股最佳時機 09:432020/02/06 財經 武漢肺炎 日本專家研判致死率0.3％到0.6％ 14:472020/02/06 國際 防疫人神齊下 北港朝天宮擴大延長法會 15:242020/02/06 社會 非洲毫無武漢肺炎確診病例 學者：病毒在寒冷天氣才易傳播 17:552020/02/07 國際 發布武漢肺炎確診假消息 台中男大生遭逮捕 17:502020/02/07 社會 當年SARS沒人戴口罩…現在卻搶到爆 網曝關鍵差異 21:292020/02/08 生活 紐時：疫情衝擊僅次六四 習仿效毛鄧解危 17:252020/02/09 國際 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 兩岸熱門新聞 2020武漢》首都北京「封城」！陸網友問出「關鍵難題」？ - 兩岸 2020武漢》上海宣布「封城」！陸四大直轄市疫情全面淪陷 - 兩岸 上海封城 網說個笑話：WHO稱陸穩定疫情4天 - 兩岸 習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作 - 兩岸 鍾南山：新冠肺炎不排除「超級傳播者」 潛伏期達24天 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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