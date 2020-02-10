習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點）

習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點）

習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點）

習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點）

習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點）

習近平去哪兒？10日在北京指導肺炎疫情防控工作。（新華視點）

新冠肺炎疫情在大陸各地蔓延，有網友多日不見大陸國家主席習近平的新聞，大陸官方通訊社新華社傍晚發布圖片和視頻稱，10日下午，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。

習近平首先來到朝陽區安貞街道安華里社區，瞭解基層一線疫情群防群控、居民生活必需品保障供應等情況，看望慰問社區居民和工作人員。

(中時 )